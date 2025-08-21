Ci siamo per Juanlu, solo dopo si sbloccherà Zanoli: porte girevoli per il vice-Di Lorenzo

Il Napoli sta accelerando per Juanlu Sanchez. Dopo aver chiuso per Gutierrez a sinistra, gli azzurri hanno intensificato i contatti con il Siviglia per il terzino destro spagnolo. La trattativa è a una svolta: il club partenopeo ha deciso di alzare la parte fissa dell’offerta, rinunciando a inserire percentuali di rivendita, come richiesto dagli andalusi. Lo conferma l'edizione odierna de Il Mattino. La nuova proposta da 18 milioni soddisfa le esigenze del Siviglia, costretto a cedere alcuni dei suoi pezzi pregiati, e potrebbe portare alla chiusura dell’operazione a stretto giro di posta.

Ottimismo da entrambe le parti: il Napoli è sempre stato convinto di avere in pugno il giocatore e ora attende soltanto il via libera definitivo per regalare a Conte il secondo esterno spagnolo consecutivo dopo Gutierrez. All'arrivo di Juanlu è strettamente legato il futuro di Alessandro Zanoli. L'esterno ex Genoa e Sampdoria è appetito da Bologna e Udinese, ma al momento è tutto fermo in attesa della chiusura per il classe 2003 del Siviglia.