Niente Napoli per Diouf? Gazzetta: sorpasso Inter, ora l'affare è a un passo!
Un nome caldo per il Napoli che però pare stia diventando caldissimo per l'Inter: Andy Diouf, centrocampista classe 2003 del Lens, ora è più vicino ai nerazzurri che al sodalizio partenopeo. O almeno è quanto racconta Gazzetta.it in un articolo dal titolo: "Inter, ecco i muscoli a centrocampo: a un passo Andy Diouf del Lens".
Ecco quanto si legge all'interno dell'articolo presente sull'edizione online de La Gazzetta dello Sport: "Il sorpasso è stato effettuato negli ultimi due giorni e i nerazzurri sono pronti a investire 25 milioni per portarlo a Milano. Oggi il club tornerà a riunirsi per decidere per l’affondo finale, ma è emersa ormai chiara una preferenza precisa per Diouf".
