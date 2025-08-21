Chi arriva in attacco? Tuttosport: "Con Lukaku fuori lista non serve per forza un Under"

di Pierpaolo Matrone

Il Napoli è pronto a immergersi nel mercato per trovare un sostituto di Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centravanti belga ha deciso di non sottoporsi a un'operazione chirurgica per la lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra, optando invece per una terapia conservativa.

Questa scelta lo terrà fermo almeno fino a dicembre, un'assenza prolungata che potrebbe portarlo a essere escluso dalla lista Champions. Liberando un prezioso slot per un giocatore "over", il Napoli può ora accelerare la ricerca di un nuovo attaccante. La dirigenza azzurra è quindi a caccia del profilo giusto per rinforzare il reparto offensivo e affrontare la stagione senza il suo bomber.