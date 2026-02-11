Clamoroso Bargiggia: "A giugno Conte via e Manna va in Primavera. Nuovo ds dalla Bundes"

Oggi alle 16:00Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Paolo Bargiggia, giornalista, ha scritto un post su X con delle indiscrezioni sul futuro della panchina e non solo: "Al Napoli pronta una nuova rivoluzione a fine stagione. Via Conte; il ds Manna retrocesso in Primavera, ruolo già occupato alla Juventus. Italiano o Farioli favoriti per la panchina, De Zerbi più indietro. Sartori o il tedesco Krosche, adesso all'Eintracht come ds".

