Rinnovo Vergara, Romano svela: "Nessun problema, ma non è imminente"

vedi letture

Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato internazionale, ha parlato del futuro del fantasista azzurro Antonio Vergara attraverso il proprio canale YouTube: "Il Napoli vuole rinnovare il contatto di Vergara. Il ragazzo può rinnovare, ma sicuramente non è una cosa imminente, é programmata verso fine stagione. Non c’è alcun problema, chiariamolo, ma è una cosa di fine stagione".

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.