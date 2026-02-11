Rinnovo Vergara, Schira: "In estate rinnovo fino al 2031 con aumento stipendio"

Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, sul suo canale Youtube ha parlato del rinnovo di Vergara che è in trattativa col Napoli per un nuovo contratto.

"Il Napoli in estate si siederà per blindarlo fino al 2031. Ricordiamo che Vergara ha rinnovato a ottobre: quattrocentomila euro a stagione più bonus fino al 2030. Uno stipendio importante per un giovane, ma se giochi titolare nel Napoli, fai gol, assist, grandi giocate e dimostri di essere da Nazionale, è chiaro che bisognerà parlare di un adeguamento importante, come è normale che sia. È l’unica nota positiva di un Napoli che si lecca le ferite e si aggrappa a questo ragazzo che ha dribbling, fantasia e qualità per provare a uscire dalle secche di una stagione che sta prendendo una brutta piega".