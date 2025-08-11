Clamoroso Chiesa, Gazzetta a sorpresa: "Oggi è incedibile per il Liverpool"

vedi letture

"Semaforo rosso per Federico Chiesa: è incedibile per Slot, anche se non lo fa giocare", è questa la notizia a sorpresa riportata da Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport. L'attaccante italiano è uno dei principali nomi individuati dal Napoli per il ruolo di ala sinistra e, almeno dall'esterno, la situazione potrebbe sembrare favorevole ad una cessione: dopo aver trovato solo 11 presenze alla prima stagione in Inghilterra, non è neanche partito per la tournée asiatica quest'estate.

Chiesa sembrava dunque fuori dai piani del Liverpool ma, riferisce Laudisa, in realtà il club non lo ha mai considerato sul mercato. L'esclusione dal ritiro pre-campionato sarebbe legata a problemi muscolari e quindi alla necessità di una tabella di lavoro differenziato, senza impegni agonistici. Il calciatore dal canto suo tornerebbe volentieri in Serie A, in particolare al Napoli con Antonio Conte, ma dopo un vertice con Arne Slot ed il suo entourage il segnale ricevuto pare chiaro: "Federico serve al club, visto che le ultime mosse di mercato hanno ridotto il numero degli esterni in rosa". La situazione potrebbe cambiare solo se il Liverpool dovesse mandare in porto l'affare centimilionario per Alexander Isak: in quel caso, riferisce la rosea, Chiesa avrebbe il via libero all'addio per motivi di bilancio e di liste.