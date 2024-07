Clamoroso dall'Inghilterra: Lukaku può tornare allo United in caso di fumata nera per Zirkzee

Romelu Lukaku, dopo la stagione vissuta con la maglia della Roma ed il mancato riscatto da parte dei giallorossi, continua ad essere un nome caldissimo per il mercato italiano, con Milan e Napoli che continuano ad avere in Big Rom uno dei principali obiettivi per rinforzare i propri reparti offensivi.

Da una parte il Napoli aspetta che venga concretizzata la cessione, non semplice, di Victor Osimhen. Dall'altra il Milan mantiene vivi i contatti, pur considerando Joshua Zirkzee il primo obiettivo per l'estate. Sullo sfondo però, scrive il portale britannico football.london, resta sempre e comunque il Manchester United. Per due motivi.