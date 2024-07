Clamoroso Greenwood: Manna lo voleva ma non c'era posto e la Lazio ha rifiutato ogni azzurro

Retroscena di mercato su Greenwood, andato al Marsiglia. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola: "La Juve, dopo essersi informata, si era sfilata. Manna, diesse del Napoli, lo avrebbe invece preso e portato da Conte, ma il blocco del mercato in uscita gli ha impedito di impostare una trattativa. Per lo stesso motivo, la Lazio ha sempre smentito qualsiasi nome del Napoli accostato a Formello, compreso Simeone. Non volevano sbloccare Greenwood per De Laurentiis".