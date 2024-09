Coli Saco, l'agente: "Bari decisione presa dopo gli ultimi due acquisti"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enrico Iascone, agente di Coli Saco: “Andare a Bari è stata una decisione presa negli ultimi minuti di mercato. Conte lo stima, ma con gli arrivi di McTominay e Gilmour abbiamo deciso di completare il suo processo di crescita in Serie B. C’erano tante richieste, ma abbiamo optato di giocare a Bari con la speranza di trovare la consacrazione di questo ragazzo.

Cosa porta con sé dall’esperienza con Conte? Ha giocato le Olimpiadi con il Mali e poi arrivato a Castel di Sangro. Ha fatto suoi tutti i consigli di mister Conte e ne esce arricchito umanamente e dal punto di vista professionale. Essere alle dipendenze del suo staff è un privilegio per un ragazzo giovane che prova a crescere. Ora speriamo possa fare il salto di qualità a Bari e riproporsi il prossimo anno con la maglia del Napoli. Coli è un ragazzo d’oro, ha vissuto l’esperienza delle Olimpiadi con grande orgoglio e rientrare con il Napoli è stato un piccolo sogno. Che stagione sarà per lui a Bari? E’ un’ottima squadra, ci sono tutti i presupposti per far bene. Sono sicuro che Coli sarà protagonista in questa stagione”.