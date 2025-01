Coli Saco verso l'addio al Bari: l'azzurro vuole più minutaggio

L’avventura di Coli Saco con la maglia del Bari potrebbe concludersi anticipatamente visto il poco spazio trovato in stagione – appena otto presenze per un totale di 102 minuti in campo e solo un minuto giocato nelle ultime nove gare di campionato – chiuso dalla coppia Ahmad Benali-Mattia Maita , dalla crescita di Nunzio Lella e, in ultimo, anche dalla ricerca sul mercato di un centrocampista centrale che possa far rifiatare i tre sopraccitati

Nonostante il club lo continui a considerare un elemento importante per la linea mediana, a dispetto del minutaggio, il giocatore classe 2002 di proprietà del Napoli, avrebbe manifestato l’intenzione di giocare con maggiore frequenza pur senza chiedere esplicitamente la cessione alla società come riferito da Pianetabari.com .

Per il franco-maliano la settimana di mercato che si apre potrebbe dunque riservare sorprese con due squadre di Serie B che starebbero già muovendosi per sondare il terreno per lui. Si tratta di Modena e Catanzaro che aspettano un’eventuale apertura da parte del club pugliese, specialmente qualora arrivasse un nuovo centrocampista, per affondare il colpo. Con il Napoli che ovviamente dovrà dare l'ok a un trasferimento del giocatore essendo in possesso del trasferimento di Saco.