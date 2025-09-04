"Colpo da fine mercato": l'esterno che tutti aspettavano resta in Premier

Federico Chiesa sembrava pronto a tornare in Italia, era stato accostato a diversi club - anche al Napoli - ma alla fine è rimasto in Premier League. Non solo: il Liverpool lo ha anche escluso dalla lista Champions. Eppure il gol all'esordio in campionato aveva fatto ben sperare. Di Chiesa si parlava come di un possibile colpo da fine mercato in prestito, invece nulla di fatto, il suo futuro è ancora in Premier però chissà con quale minutaggio. Già lo scorso anno l'ex Juve ha avuto poco spazio per mettersi in mostra, nonostante qualità note. E' stato frenato solo da qualche problema fisico, forse il motivo alla base della scelta di molti club di non puntare su di lui neppure per questa sessione di mercato.

