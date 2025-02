Colpo di scena, offerta ufficiale per Saint-Maximin! Romano: "Affare in prestito"

Il Napoli sta trattando con l'Anderlecht per Francis Amuzu, ghanese naturalizzato belga, esterno di 25 anni che rappresenta un piano comunque alternativo, e per queto nelle ultimissime ore ha presentato un’offerta ufficiale anche per Allan Saint-Maximin.

All’Al Ahli è stato proposto un prestito oneroso fino a giugno. Lo riporta Fabrizio Romano. Gli arabi hanno appena chiuso per Galeno e potrebbero far partire l'esterno ex Nizza. Saint-Maximin, 27 anni, è un calciatore francese di origini guadalupensi, attaccante del Fenerbahçe, in prestito come detto dall'Al-Ahli.