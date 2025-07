Ufficiale Colpo Juanlu imminente? Il Siviglia non lo convoca per l'amichevole col Sunderland!

A poche ore dal fischio d’inizio dell’amichevole tra Siviglia e Sunderland, in programma allo stadio Algarve, il club andaluso ha ufficializzato la lista dei convocati per il match. E tra i nomi comunicati dal Siviglia spicca un’assenza che fa rumore: quella di Juanlu Sanchez. Il terzino destro, obiettivo dichiarato del Napoli, non figura tra i giocatori partiti per Faro.

Il talento spagnolo era rientrato in gruppo lunedì scorso insieme agli altri nazionali, tra cui Nyland, Badé, Gudelj, Sow e Lukebakio, tutti regolarmente inseriti nella lista del tecnico Almeyda. L’unico escluso tra i rientranti è proprio Juanlu, un segnale forte che alimenta ulteriormente le voci sul suo imminente trasferimento in Serie A.

Il Siviglia, consapevole delle trattative in corso con il Napoli, avrebbe quindi deciso di non rischiare il giocatore in una partita amichevole per evitare eventuali infortuni che potrebbero compromettere la buona riuscita dell’operazione. Oltre a Juanlu, restano fuori anche altri tre giocatori in uscita (Rafa Mir, Januzaj e Fernandez), segnale evidente di una rosa ancora in pieno movimento sul mercato.