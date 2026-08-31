Cajuste-Malaga, tutto confermato! Svedese autorizzato a svolgere le visite mediche

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Jens Cajuste è sempre più vicino a lasciare il Napoli per trasferirsi al Malaga. Fabrizio Romano conferma l'accordo tra i due club.

Jens Cajuste è ormai a un passo dal Malaga. Dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, arrivano ulteriori conferme sulla cessione del centrocampista svedese da parte del Napoli. A fare il punto è Fabrizio Romano, secondo cui il club spagnolo ha raggiunto l'accordo con la società azzurra per il trasferimento del classe 1999. La formula scelta sarà quella del prestito, permettendo così a Cajuste di iniziare una nuova esperienza nella Liga.

Cajuste al Malaga, via libera per le visite mediche

L'intesa tra Napoli e Malaga prevede anche una opzione di acquisto in favore della società andalusa. L'operazione è ormai entrata nella fase conclusiva, tanto che è già arrivata l'autorizzazione necessaria affinché Cajuste possa sottoporsi alle visite mediche con il suo nuovo club. Restano dunque soltanto gli ultimi passaggi prima della fumata bianca definitiva. Il Napoli porta così verso la conclusione un'altra operazione in uscita nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato.