Rinforzo di prospettiva per il Napoli: depositato il contratto del 2005 Dinis Rodrigues
Nuovo acquisto ufficiale per il Napoli. Il club azzurro ha appena depositato in Lega il contratto di Dinis Rodrigues, attaccante portoghese proveniente dal Sion. Il deposito rende dunque già ufficiale l'operazione, che porta in azzurro un nuovo profilo destinato inizialmente al settore giovanile. Un movimento in prospettiva completato proprio nelle battute conclusive della sessione estiva di calciomercato.
Dinis Rodrigues al Napoli dal Sion
Rodrigues è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dello Sporting Braga, prima di trasferirsi nel 2025 in Svizzera al Sion, dove ha giocato con la formazione Under 21. Per lui anche una parentesi in prestito al Penafiel, nella seconda divisione portoghese. Il Napoli aggiunge così un altro giovane attaccante al proprio vivaio, continuando il lavoro di scouting internazionale portato avanti per rinforzare le formazioni giovanili con elementi di prospettiva.
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