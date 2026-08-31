Calciomercato Napoli in entrata chiuso! Rai: Lang ha bloccato tutto

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Oggi alle 19:00 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Dinis Rodrigues non resterà al Napoli dopo l'acquisto dal Sion e sarà ceduto in prestito in Spagna. Per il resto il calciomercato è chiuso.