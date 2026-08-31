Calciomercato Napoli in entrata chiuso! Rai: Lang ha bloccato tutto
Emergono nuovi dettagli sul futuro di Dinis Rodrigues, ultimo acquisto del Napoli. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato a RaiNews24, l'attaccante prelevato dal Sion sarà girato in prestito in Spagna entro domani. Resta ancora da conoscere il club che accoglierà il giocatore, acquistato dagli azzurri in prospettiva ma destinato a maturare esperienza lontano da Napoli.
Venerato: "Napoli, mercato in entrata chiuso"
Nessuna sorpresa dell'ultima ora è invece prevista per la prima squadra. Venerato conferma che il mercato in entrata del Napoli è chiuso, dopo che non si è concretizzata la cessione di Noa Lang. L'olandese avrebbe potuto lasciare gli azzurri in direzione Galatasaray o Ajax, ma nessuna delle due piste è arrivata alla fumata bianca. Senza la sua partenza, dunque, il Napoli non procederà con nuovi acquisti.
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