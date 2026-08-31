Ultim'ora Il Napoli piazza anche Lindstrom! Sky: è fatta con il Salisburgo, i dettagli

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Jesper Lindstrom è ormai a un passo dal Salisburgo. Accordo raggiunto con il Napoli per il trasferimento del danese.

Il Napoli è pronto a completare un'altra operazione in uscita nelle ultime ore di mercato. Jesper Lindstrom è infatti a un passo dal Salisburgo, che ha accelerato dopo i primi sondaggi e ha raggiunto l'intesa con il club azzurro per il trasferimento del trequartista danese. Nelle scorse ore sul giocatore si era registrato anche l'interesse della Dinamo Zagabria, ma la società austriaca ha deciso di affondare il colpo e ora è nettamente avanti nella corsa all'ex Eintracht Francoforte.

Lindstrom al Salisburgo, visite mediche a breve

L'operazione è ormai entrata nella fase conclusiva. Lindstrom ha ricevuto il via libera per sottoporsi alle visite mediche con il Salisburgo, ultimo passaggio prima della firma e dell'ufficialità. Il danese si prepara così a salutare nuovamente il Napoli per cominciare una nuova esperienza in Austria. Per il club azzurro si tratta di un'altra uscita definita proprio nelle battute finali della sessione estiva.