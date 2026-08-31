Dinis Rodrigues preso e girato subito in prestito: il Napoli lo piazza in Spagna
Il Napoli ha acquistato Dinis Rodrigues, ma il giovane attaccante portoghese non resterà subito in azzurro. Per lui è prevista una cessione in prestito.
Il Napoli ha depositato in Lega il contratto di Dinis Rodrigues, attaccante portoghese prelevato dal Sion, ma il suo futuro immediato sarà lontano dalla squadra di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, il club azzurro ha deciso di girare subito il giocatore in prestito, in modo da consentirgli di trovare maggiore continuità e accumulare esperienza.
Rodrigues via in prestito: destinazione ancora da definire
Come raccontato dall'emittente satellitare, Dinis Rodrigues si trasferià in prestito all'Eldense, sodalizio che milita in Segunda Division, il corrispettivo spagnolo della nostra Serie B. Il Napoli, dunque, ne acquisisce ora il cartellino ma punta per il momento a farlo crescere altrove.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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