Lindstrom verso un nuovo prestito! Sky: due club pronti a prenderlo
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Jesper Lindstrom potrebbe lasciare nuovamente il Napoli nelle ultime ore di mercato. Sul danese ci sono Salisburgo e Dinamo Zagabria.
Il futuro di Jesper Lindstrom potrebbe essere ancora lontano dal Napoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, nelle ultime ore si sono mosse due società per l'esterno offensivo danese: il Red Bull Salisburgo e la Dinamo Zagabria. Entrambi i club stanno valutando la possibilità di prelevare il giocatore con la formula del prestito.
Lindstrom, Napoli al lavoro per trovare una sistemazione
Restano da capire le condizioni dell'eventuale operazione e soprattutto quale delle due destinazioni possa diventare quella definitiva. Il Napoli è dunque al lavoro per trovare una nuova sistemazione a Lindstrom, con Salisburgo e Dinamo Zagabria che rappresentano al momento le due piste emerse per la sua cessione temporanea.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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