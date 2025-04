Comuzzo, il Napoli ci riprova? Ma Commisso pensa al rinnovo perché il prezzo è sceso

È possibile che il Napoli a giugno possa tornare alla carica per Pietro Comuzzo, giovane difensore della Fiorentina cercato già a gennaio. Il centrale di Palladino ha perso il posto da titolare e si sta svalutando. Per questo motivo la Fiorentina pensa al rinnovo per mettersi al riparo da svalutazioni varie. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"È chiaro che la società vuole scongiurare lo spettro di una svalutazione, motivo per cui dovrà fare delle riflessioni sulla gestione delle offerte che senz'altro arriveranno nel corso dell'estate. È possibile che il Napoli torni alla carica e che la Juventus stanzi una cifra intrigante per accaparrarsi Comuzzo. In ogni caso la Fiorentina non dovrà farsi prendere per il collo, forte di un accordo col calciatore valido fino al giugno del 2028. E chissà che nei prossimi mesi non si parli di rinnovo per irrobustire ulteriormente la posizione del club".