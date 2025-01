Comuzzo-Napoli, FirenzeViola smentisce: “E’ più una pellicola Filmauro che una reale trattativa”

Il direttore sportivo Giovanni Manna è a pranzo con l’agente di Pietro Comuzzo, individuato come difensore del futuro, da inserire in rosa al posto di Rafa Marin, per poi lanciarlo negli anni al fianco di Buongiorno. Bisognerà però passare dalla Fiorentina che, secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano potrebbe dare l'ok a 5mln di prestito oneroso più 25 d'obbligo di riscatto. Notizie divergenti però per i colleghi fiorentini di Firenzeviola.it, sito di riferimento sul mondo viola:

"Sul conto di Pietro Comuzzo i dati di fatto, al momento, sono due. Che il Napoli è fortemente interessato al classe 2005 e che la Fiorentina, a maggior ragione dopo essersi separata da un altro "figlio" del vivaio come Kayode, non ha intenzione di scendere a trattative per quello che, al netto di una leggera fase di flessione, è stata fin qui la rivelazione della stagione viola. Queste ad oggi sono le uniche due certezze alla base di un intreccio di mercato che, allo stato attuale, sembra più una pellicola della Filmauro che una reale trattativa di mercato.

Come al solito, però, c'è un "ma". Ed è quello legato ad un'eventuale offerta di mercato dal valore milionario che gli azzurri potrebbero presentare entro il 3 febbraio al club di Commisso, una cifra che - ne ha dato conto per prima Sportitalia - potrebbe aggirarsi sui 35 milioni di parte fissa più 5 di bonus. La stessa somma, per intendersi, con la quale il Napoli la scorsa estate ha acquistato dal Torino Buongiorno. Sia chiaro: la Fiorentina non ha fatto un prezzo per il suo centrale (ritenuto, lo ribadiamo, incedibile) ma sarebbe eventualmente il Napoli a tentare i viola. Da casa Napoli, in ogni caso, le speranze di una fumata bianca per questa operazione sono molto risicate. Dunque, lo ribadiamo, per il momento di concreto non c'è nulla. Se non la prospettiva che - a fronte di una reale proposta economica così esorbitante - la Fiorentina (e il presidente Commisso) si troverebbe per l'ennesima volta davanti a un bivio".