Comuzzo uomo mercato in estate? Da Firenze: "A Napoli e Juve s'è aggiunto pure il Milan"

vedi letture

Pietro Comuzzo continua ad essere molto chiacchierato sul mercato in vista dell'estate. Il difensore centrale classe 2005 sta vivendo la stagione della scoperta del suo talento e - secondo quanto riferiscono i colleghi di Firenzeviola.it, sito di riferimento del mondo viola - l'ultimo club che ha messo gli occhi sul giovane centrale della Fiorentina è il Milan che la prossima stagione dovrà ricostruire tanto del proprio apparato difensivo. Difficile pensare che i rossoneri possano mettere sul piatto un'offerta che faccia davvero vacillare la Fiorentina e il giocatore, ma i rossoneri si sono così iscritti a una lunga lista di pretendenti.

La prossima estate sarà bollente per quanto riguarda il talento di San Daniele del Friuli, ma ormai di casa a Firenze, che a gennaio era stato già messo nel mirino dal Napoli, arrivato ad offrire addirittura 35 milioni a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Una cifra che ha fatto vacillare la Fiorentina, ma che alla fine non ha convinto Commisso. È molto probabile - si legge - che la società campana torni alla carica la prossima estate, così come anche la Juventus sta seguendo il difensore da diverse settimane.