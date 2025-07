Con la cessione di Osimhen si completerà l'attacco: torna in auge una pista per la fascia

vedi letture

L'edizione oggi in edicola di Repubblica racconta di una possibile riapertura dell'affare Ademola Lookman con l'Atalanta: "L’addio di Osimhen sarà decisivo per completare il restyling del reparto offensivo. Nella lista dei desideri ci sono un altro esterno offensivo (Ndoye è il favorito, ma occhio all’ipotesi Lookman dell’Atalanta che recupera terreno)".

Il nigeriano, sempre in doppia cifra nelle sue tre stagioni a Bergamo, è un esterno, ma per caratteristiche, immaginandolo altrove, lontano da Bergamo, sarebbe perfetto come seconda punta libera di muoversi dalla trequarti in poi e non ai lati del campo con compiti difensivi. Le incognite, ovviamente, sono tante: economiche, perché costa tanto, ma anche di strategia, anche perché ad oggi, seguendo le mosse del ds Manna, il Napoli cerca un esterno puro (Ndoye oltre a Lang) e una prima punta (Nunez o Lucca). Lookman è un ibrido ma, per qualità, sarebbe il colpo perfetto. Metterebbe d'accordo tutti, Conte compreso. Andrebbe inserito tatticamente, dolci problemi che ogni allenatore vorrebbe avere. Ci sarebbe anche l'incognita della Coppa d'Africa. Insomma, tanti dubbi, una certezza: valore assoluto garantito.