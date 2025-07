Il Pisa punta su Simeone, Gazzetta: Cholito è attratto, ma c'è un ostacolo

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa tra il Pisa e il Napoli per Giovanni Simeone. Il club toscano è interessato all’attaccante argentino, ma l’ostacolo principale resta l’ingaggio percepito dal giocatore, pari a circa 1,8 milioni di euro a stagione. Una cifra fuori portata per le casse del Pisa, che però non intende mollare la presa e spera in un aiuto economico da parte del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per coprire parte dello stipendio.

I primi contatti tra le due società ci sono già stati nei giorni scorsi e anche l’entourage del calciatore è stato coinvolto in colloqui informali con i dirigenti del Pisa. Il Cholito, dal canto suo, sarebbe affascinato dall’idea di vestire la maglia nerazzurra e seguire le orme del padre Diego, che ha giocato a Pisa a inizio carriera. La trattativa è ancora in fase iniziale, ma il dialogo è aperto e resta da capire se si troverà un compromesso economico che permetta di portare a termine l’operazione.