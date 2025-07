Lang e Beukema, annunci ufficiali in settimana! Mediaset: la data delle visite

Dopo De Bruyne e Marianucci, il Napoli ha ormai definito altri due acquisti Noa Lang e Sam Beukema. L'accordo col Bologna per il difensore olandese è stato da poco raggiunto per 30 milioni di euro più 3 di bonus. Antonio Conte è stato dunque accontentato ed avrà i due nuovi rinforzi in ritiro a Dimaro. Per le firme e l'annuncio ufficiali dei due acquisti restano solo le visite mediche. A riguardo Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato Mediaset, riferisce su X la data di quando saranno svolte.

"Tutto fatto: Sam Beukema è del Napoli. Tutto definito con il Bologna. 33 milioni di euro complessivi, contratto di 5 anni a 2.5 più bonus. Il giocatore effettuerà le visite non domani ma martedi per questioni organizzative. Anche Noa Lang svolgerà le visite mediche con il Napoli nella giornata di martedi".

