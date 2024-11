Concorrenza agguerrita per Maldini: ci pensa l'Atalanta (ingolosita dalla clausola)

L'Atalanta è lì, a -1 dal Napoli, con la consapevolezza di non essere più la Cenerentola di una favola incantata, ma una realtà solida, in grado di competere per determinati traguardi. Il Corriere dello Sport di oggi analizza le chance di tornare sul mercato a gennaio della Dea: Scalvini è sulla via del recupero, Scamacca tornerà ad inserirsi gradualmente col nuovo anno. Sullo sfondo resta Daniel Maldini, un giocatore che rispecchia in pieno le caratteristiche: talento pronto a sbocciare, giocatore duttile in grado di ricoprire diversi ruoli, ma soprattutto una clausola da 12 milioni di euro per le squadre italiane (15 per i club esteri).

Al momento si tratta soltanto di voci, complicato l'affondo già a gennaio, ma visti gli apprezzamenti dell'ultimo periodo il figlio d'arte rimane comunque nell'orbita nerazzurra. Ricordiamo che nei giorni scorsi il fantasista del Monza era stato accostato anche al Napoli.