Conferme da Milano: è fatta per Marianucci al Napoli! Spuntano le cifre

Conferme su conferme: Luca Marianucci è promesso sposo del Napoli per la prossima stagione. Il difensore dell’Empoli, classe 2004, dovrebbe essere il primo rinforzo in vista dell’estate.

Dopo la notizia lanciata dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, anche Nicolò Schira su X fa sapere che la trattativa è ormai giunta alla fumata bianca: “Affare fatto e confermato! Luca Marianucci al Napoli dall'Empoli per 10 milioni di euro. Contratto fino al 2030”.

