Conte arrabbiato, Romano: “Confronto col club nei prossimi giorni, si parlerà anche di mercato”

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato sul proprio canale Youtube dello sfodo di oggi di Antonio Conte e del futuro del Napoli: "In questa partita emerge dal Napoli ancora una volta l'insofferenza da parte di Antonio Conte, oltre la prestazione quello non sta me giudicarla, ma insomma dobbiamo toccare anche quello che è stato il discorso fatto da Antonio Conte appena dopo la partita. Antonio Conte molto arrabbiato, conosciamo tutti Conte, quindi non ne farei drammi o tragedie eccessive. Nel senso che Antonio Conte soffre particolarmente la sconfitta, soffre questo tipo di prestazioni in cui il Napoli non sembrava una sua squadra, non sembrava una squadra di Conte. E questo chiaramente per un allenatore che mette l'anima, il corpo, la testa nella sua squadra, è un qualcosa di inaccettabile, che Conte storicamente in tutte le sue esperienze ha sempre sofferto tanto.

Quindi da qui nasce questo sfogo, ma ci sarà un discorso diretto tra Antonio Conte e chi comanda al Napoli, quindi è un discorso dirigenziale, è un discorso societario. Ci saranno dei dialoghi in questi giorni di sosta della nostra Serie A, che aiuteranno a calmare un po' le acque, ma anche a parlarsi, a capire cosa non va nell'atteggiamento di alcuni giocatori, cosa non sta funzionando tra lo staff Antonio Conte stesso, i suoi uomini e i giocatori del Napoli. Quando parla di riuscire a entrare nella testa dei giocatori, ecco, questo sarà uno dei discorsi di cui si parlerà con la società anche in prospettiva mercato. Il Napoli ha perso De Bruyne per infortunio, perderà Anguissa per Coppa d'Africa e c'è necessità soprattutto in mezzo di intervenire. Si parlerà di questo, si parlerà di come, quando e in che modo riuscire a dare una scossa a questa squadra.

Quindi ci saranno diversi punti da affrontare, ci saranno dei confronti e sicuramente si dovrà anche capire quale sarà la direzione da prendere soprattutto sul mercato. Perché insomma, Antonio Conte nelle scorse settimane ha ricordato come il Napoli abbia messo nel motore tanti giocatori diversi e questa è una cosa che sicuramente ha sottolineato. A gennaio non si può sbagliare, bisognerà essere convinti di un mercato mirato, anche perché è un Napoli diverso rispetto a quello che arrivava da una vittoria di uno scudetto straordinario nella scorsa stagione. E allora seguiremo sviluppi. Vi ho fatto il nome di Kobbie Mainoo, vi ho detto che non è l'unico a centrocampo, ci sarà da intervenire, ma oggi il discorso prioritario riguarda questo confronto che ci aspettiamo tra Conte e la società per, insomma, parlarsi, capire cosa non va, un check point per il Napoli”.