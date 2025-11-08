Rinnovo Anguissa, CdM: la fumata bianca non è imminente, il motivo

TuttoNapoli.net
di Pierpaolo Matrone

Il Napoli continua a lavorare sottotraccia per blindare l'ossatura della squadra in vista del futuro. Le priorità del club in chiave calciomercato, in questo momento, sembrano concentrarsi sui rinnovi dei pilastri, con André-Frank Zambo Anguissa in prima linea. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola fa il punto della situazione.

I dialoghi con l'entourage del centrocampista camerunense per prolungare l'accordo fino al 2029 sono ben avviati. Tuttavia - si legge sul quotidiano - la fumata bianca non è imminente: permane ancora una certa distanza tra la richiesta economica del giocatore e l'offerta del club azzurro.