Rinnovo Rrahmani, ci siamo: parti vicine all'accordo definitivo

Rinnovo Rrahmani, ci siamo: parti vicine all'accordo definitivoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:45Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Il Napoli continua a lavorare sottotraccia per blindare l'ossatura della squadra in vista del futuro. Le priorità del club in chiave calciomercato, in questo momento, sembrano concentrarsi sui rinnovi dei pilastri. Tra questi c'è senza dubbio quello di Amir Rrahmani, il cui rientro al centro della difesa - dopo due mesi d'assenza - si è sentito eccome nelle ultime partite.

Stando a quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, per il difensore kosovaro l'intesa per il prolungamento sembra essere decisamente vicina. La società vuole cementare il cuore della squadra campione e Rrahmani è un perno da cui si vuole assolutamente ripartire anche per il futuro.