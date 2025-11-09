Retroscena Hojlund: al Napoli (e pure al Bologna) piaceva già prima dell'approdo all'Atalanta

Interessante retroscena di mercato rivelato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport e che vede coinvolte Bologna e Napoli, le due squadre che si affrontano quest'oggi alle ore 15 nel programma dell'11^ giornata di Serie A. Il protagonista è Rasmus Hojlund, che - rivela il quotidiano - poteva essere un calciatore della squadra emiliana già 4 anni fa. Erano tutti pazzi di lui a Casteldebole: da Claudio Fenucci a Giovanni Sartori, che era appena arrivato in dirigenza, passando per il ds Marco Di Vaio e l'allora allenatore Sinisa Mihajlovic. Hojlund ancora giocava allo Sturm Graz, il Bologna prova ad acquistarlo ma gli austriaci chiedono 18 milioni di euro, che pure il Napoli (interessato già a quel tempo) aveva ritenuti eccessivi.

A prendere Hojlund ci ha pensato poi l'Atalanta, che un anno più tardi lo avrebbe rivenduto a peso d'oro al Manchester United, che mette sul piatto la cifra richiesta e ne ricava la bellezza di 70 milioni di euro. Il Bologna, in ogni caso, cade in piedi andando a prelevare Joshua Zirkzee dal Bayern Monaco per 8 milioni di euro.