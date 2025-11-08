Il Napoli fa sul serio per Norton-Cuffy: spunta la richiesta del Genoa

Il Napoli fa sul serio per Norton-Cuffy: spunta la richiesta del GenoaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:50Calciomercato Napoli
di Redazione Tutto Napoli.net

Arrivano novità di mercato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com: il Napoli ha messo nel mirino Norton-Cuffy, difensore destro del Genoa, già seguito dalla Juventus nel corso delle ultime settimane. La valutazione che ne fa il Genoa è di circa 15 milioni e proprio nella sfida del San Paolo ha regalato una fiammata con conseguente gol di tacco di Ekhator. Un'azione che ha attirato diverse società.

Difficile però che a gennaio il Genoa possa cederlo, ma se dovesse arrivare una grossa offerta verrebbe valutata perché Norton-Cuffy sarebbe una plusvalenza quasi totale poiché pagato circa 2 milioni nel corso dell'estate del 2024, dopo un buon prestito al Milwall. Il Napoli continuerà a monitorarlo valutando un inserimento sulla corsia di destra.