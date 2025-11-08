Il Napoli si inserisce nella corsa a Bidon! Sfida ad Atletico e United per il 2005 del Corinthians

vedi letture

Il Napoli interverrà sul mercato nella finestra invernale per rinforzare il centrocampo, complice il lungo stop di De Bruyne e la partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa. Tra i profili accostati agli azzurri c’è Kobbie Mainoo del Manchester United, ma non è l’unico obiettivo nel mirino del club partenopeo. Stando a quanto riportato da Ekrem Konur, giornalista ed esperto di mercato internazionale di Caught Offside, il Napoli avrebbe infatti messo gli occhi anche su Breno Bidon, promettente centrocampista classe 2005 del Corinthians.

Il club brasiliano rischia di perdere il proprio motore di centrocampo, conteso da diverse società europee: l’Atletico Madrid sarebbe già passato all’azione con un’offerta di circa 18 milioni di euro, mentre Sporting Lisbona, Napoli e Manchester United restano alla finestra, monitorando la situazione con attenzione. Bidon è un centrocampista offensivo dotato di grande versatilità, capace di adattarsi anche a ruoli più arretrati in mediana. Nella stagione in corso ha collezionato 47 presenze complessive in tutte le competizioni, totalizzando 3187 minuti di gioco, un gol e un assist, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti del panorama sudamericano.