Napoli su Norton-Cuffy, Mediaset conferma: Conte vuole un “quinto da binario"

Il Napoli guarda già al mercato di gennaio per rinforzare la rosa e renderla più completa e competitiva su più fronti, scrive Sport Mediaset. Il principale obiettivo è un esterno destro di spinta, ruolo in cui Conte ha finora adattato Di Lorenzo e Politano, entrambi però poco adatti al profilo di “quinto da binario” tanto caro al tecnico.

Il direttore sportivo Manna avrebbe così puntato i riflettori su Brooke Norton-Cuffy, rivelazione del Genoa in questo avvio di stagione. L’esterno inglese, tra i giovani più interessanti della Serie A, è però valutato molto dal club ligure: servirà un’offerta importante, anche perché l’Arsenal, ex squadra del classe 2004, detiene ancora il 35% sulla futura rivendita, un aspetto che potrebbe spingere il Genoa a chiedere una cifra ancora più alta.