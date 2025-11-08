A gennaio arriverà un centrocampista: non solo Mainoo, anche Miretti e altri due nel mirino

vedi letture

Priorità centrocampo durante il prossimo mercato di gennaio per il Napoli. Servirà un innesto in quella zona di campo, questo è certo. Ma chi? Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tuttomercatoweb.com, nel suo editoriale ha fatto il punto della situazione: "Il club azzurro è impegnato su tutti i fronti e per questo Manna è al lavoro per tentare di sistemare il centrocampo che sarà privo di De Bruyne fino a febbraio. Un'assenza pesante da colmare magari con l'arrivo di un altro giocatore.

Mainoo resta il preferito, Pellegrini è un'altra opzione visto il contratto in scadenza con la Roma ma c'è anche Miretti, un vecchio obiettivo che potrebbe tornare d'attualità. Già in estate il Napoli ci aveva provato fermandosi davanti alla richiesta della Juventus. Intanto gli osservatori azzurri hanno messo nel mirino Alisson Santos, classe 2002, attaccante in forza allo Sporting Lisbona, che si è già fatto notare anche in Champions League".