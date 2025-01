Conte ha blindato Raspadori solo a parole: c'è un dato che dice tutto

vedi letture

Antonio Conte poco meno di un mese fa ha blindato Raspadori, confermando la sua volontà di tenerlo in squadra fino alla fine della stagione. Lo ha blindato a parole, non con i fatti. Perché in questo inizio di 2025 l’attaccante ha raccolto soltanto una manciata di minuti in campo, appena quattordici nelle ultime tre partite di campionato, ed è inevitabile la sua insoddisfazione - così come quella del suo entourage - per lo scarso utilizzo e per quella sensazione che da qui alla fine della stagione il trend difficilmente possa cambiare. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.