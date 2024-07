Conte ha dato l'ok per l'acquisto di Brescianini: l'agente è lo stesso di Buongiorno

Marco Brescianini resta nel mirino del Napoli. Piace il centrocampista del Frosinone. Conte ha già dato l'ok. Ci sono anche Atalanta e Lazio su di lui. La richiesta per il suo cartellino, a oggi, è di 15 milioni, ma l’impressione è che il Frosinone possa accontentarsi anche di qualcosa in meno, 10 più bonus, per chiudere l’affare. In questo caso, bisognerà poi trovare l’accordo con il giocatore e il suo agente, che è Beppe Riso, lo stesso di Alessandro Buongiorno. Lo scrive il Corriere dello Sport.