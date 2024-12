Conte innamorato di Dorgu: ci ha già parlato, ma la concorrenza è folta

Lo scorso campionato è stato quello in cui Patrick Dorgu si è rivelato con la maglia del Lecce, il torneo attualmente in corso è invece quello della conferma. Capace anche di una maggiore continuità nella trequarti d'attacco, e in zona gol (aspetto da non trascurare) il vero punto di forza del classe 2004 danese risiede però nella polifunzionalità, nella capacità di saper ricoprire vari ruoli in campo e tutti in modo efficace.

Il Lecce e il suo uomo-mercato Corvino si stanno già sfregando le mani all'idea della ricca plusvalenza che garantirà la cessione di Dorgu, quando arriverà il momento giusto per farlo. D'altronde Dorgu è stato preso due anni e mezzo fa dal Nordsjaelland, in Danimarca, e riscattato poi l'estate seguente (2023) per neanche 200mila euro. Oggi vale non meno di cento volte tanto... A guardar bene, 20 milioni di euro appaiono proprio come una cifra minima perché il Lecce faccia partire il suo pezzo più pregiato.

Conte è innamorato di lui e i ben informati raccontano che ci abbia già avuto modo di confrontarsi - se direttamente o per vie traverse, questo non è noto - e di fargli capire l'importanza che andrebbe ad assumere nel suo Napoli. Gli azzurri però non sono di certo soli: rimanendo all'Italia, Dorgu è stato osservato (e apprezzato) nelle settimane scorse da Atalanta e Milan, all'estero spinge il Bayer Leverkusen. Il suo presidente Sticchi Damiani, però, ha di recente chiuso le porte in merito a un suo addio già in inverno. La traiettoria sembra scritta, sì, ma non prima dell'estate.