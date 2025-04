Conte-Juve? Da Torino frenano: “È sotto contratto e il Napoli non è facile da ammorbidire“

vedi letture

Antonio Barillà, giornalista da Torino del quotidiano La Stampa, intervenuto a ‘Juve Zone’ sul canale di Calciomercato.it ha parlato del futuro della panchina della Juventus: “Conte è sotto contratto con una società che non è facile da ammorbidire. Ricordo che con Spalletti c’era una clausola che impediva di allenare per un anno rompendo prima il contratto, poi ci fu l’eccezione per la Nazionale.

Quando dico che il campo e i risultati orienteranno tutto, intendo che se non dovesse andare in Champions c’è il rischio di un ridimensionamento qualitativo e quel punto non so quanti top allenatori sarebbero felici di riaprire un progetto. Uno lo può fare per il cuore, per il tifo e per la storia, ma non è così scontato”.