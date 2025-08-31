Conte, la Champions e non solo: ecco perché Hojlund ha accettato il Napoli
Il Napoli si prepara ad accogliere Rasmus Hojlund, che in questi minuti è a Villa Stuart per le visite mediche. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola racconta un retroscena: "Rasmus ha scelto il Napoli per sentirsi nuovamente un giocatore importante, convinto da Conte e dalla prospettiva di potersi mettere in mostra in Champions, dove al primo anno con il Manchester United aveva lasciato il segno: 5 reti in sei presenze.
A Manchester, Rasmus ha avuto tante occasioni ma non ha mai trovato continuità. A Napoli spera di ritornare letale e decisivo come nell'unica stagione a Bergamo. Adesso avrà due anni in più di esperienza e uno status diverso: dovrà dimostrare di essere il perno del futuro del Napoli".
