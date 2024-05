Conte-Napoli si può chiudere in settimana, Romano: "Domani inizia l'ultimo step"

È agli stadi finali la trattativa che potrebbe portare Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Le parti stanno lavorando intensamente da giorni per chiudere l'affare, ma ci sarà ancora di aspettare prima dell'annuncio ufficiale. Infatti è stata raggiunta l'intesa di massima sull'ingaggio e sulla durata del contratto.

Tuttavia sono ancora da limare i dettagli riguardanti clausole, diritti di immagini e penali: questa parte finale della trattativa avrà inizio già domani, come riportato da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato. Tutto lo staff di legali del club azzurro insieme al ds Giovanni Manna e Chiavelli si sta movimentando per poter chiudere al più presto col tecnico leccese: c'è fiducia di poter trovare l'accordo definitivo già in settimana.

🇮🇹 The final part of the negotiation on legal details between Antonio Conte’s camp and Napoli will start tomorrow.



Work in progress with club very confident to get it sealed this week. ⤵️ https://t.co/h8n3NgU0g0