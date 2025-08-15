Conte stregato da un azzurro: quattro richieste dalla Serie A, ma è stato blindato

Antonio Vergara, 22 anni, centrocampista di proprietà del Napoli di rientro dal prestito alla Reggiana, potrebbe restare in azzurro per volere di Conte. Lo aveva annunciato lo stesso tecnico azzurro e ne ha parlato su Youtube anche il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: "C'erano quattro richieste di club di Serie A per il prestito, ma Conte è rimasto stregato dal giocatore in ritiro e dunque Vergara rimane".

Conte aveva così parlato del giocatore in conferenza stampa: "Vergara l'ho visto di più perchè è venuto già a Dimaro, è un ragazzo che è cresciuto nel vivaio, ha delle qualità, ha una struttura anche fisica che può reggere, è un giovane, la mia volontà è che lui rimanga e che lavori con noi come accaduto ad altri, come Hasa che è cresciuto, l'anno scorso Vergara ha fatto uno step importante e stare con noi gli potrà e ci potrà dare una mano".