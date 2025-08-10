Ufficiale Continua il braccio di ferro col Siviglia: Juanlu titolare nel Trofeo Puerta

Parte da titolare Juanlu Sachez, esterno destro del Siviglia e oggetto del desiderio del Napoli. Matías Almeyda schiera il nazionale Under 21 spagnolo titolare per l'amichevole delle 19 tra il Siviglia e il Tolosa, match valido per il Trofeo Puerta e ultimo test di pre-campionato prima dell'esordio degli andalusi in Liga contro l'Athletic Bilbao.

Per Juanlu manca ancora l'accordo tra il club andaluso e il Napoli, gli spagnoli insistono sulla richiesta di 20 milioni di euro, il club di De Laurentiis non si sposta dall'offerta massima di 17mlmn. Di seguito la fornazione ufficiale del Siviglia che scenderà in campo tra poco.

SIVIGLIA (5-3-2): Nyland; Juanlu, Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Gudelj, Agoumé, Sow; Lukebakio, Akor. All. Almeyda.