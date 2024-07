Cosa succede con Mario Rui? E' in uscita, ma non ha ricevuto grandi proposte

L'edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto in particolare sulle uscite del Napoli: da piazzare diversi esuberi e partenti, tra cui il terzino sinistro portoghese Mario Rui, che non rientrerebbe nei piani di Conte. Il giocatore attende una soluzione per tornare in Portogallo: al momento però la situazione sembra abbastanza bloccata, sul 33enne pare non siano arrivate grandi offerte.

Il problema del trasferimento di Mario Rui potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio che attualmente lo lega al Napoli: circa 2 milioni d'euro all'anno, cifre che in Portogallo riducono i possibili offerenti a poche squadre e che per ora non si sarebbero fatte vive. Si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.