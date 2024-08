Cosa succede con Osimhen? Ancora nessuna offerta: può restare fuori fino a gennaio

Un finale amaro. Un epilogo senza il sorriso. Potrebbe concludersi così l'avventura di Victor Osimhen a Napoli. Poco più di due anni fa, il nigeriano, Kvaratskhelia e il gruppo di Luciano Spalletti salivano sul tetto d'Italia facendo esultare i tifosi azzurri per la conquista del terzo scudetto. Gol ma non solo al servizio dei compagni mentre adesso il giocatore è sempre in uscita con Romelu Lukaku pronto ad arrivare in città e ad occupare quella posizione in campo che fino a pochi mesi fa era sua.

Le ipotesi - Per il momento non sono arrivate offerte soddisfacenti. Si è parlato molto di Inghilterra con Arsenal e Chelsea che sarebbero state interessate alle prestazioni del centravanti. I Gunners però sono sempre rimasi sullo sfondo mentre i Blues erano interessati ma soltanto per un prestito. Per il momento nessuno ha offerto i 100 milioni necessari ma la speranza potrebbe arrivare solo ormai dal Psg

Rischio fuori rosa - La situazione però non sarebbe delle più semplici e nel caso in cui non dovesse arrivare la giusta proposta, si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Osimhen potrebbe anche rimanere a Napoli da fuori rosa fino al mese di gennaio quando si aprirà il mercato invernale di riparazione.