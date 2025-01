Criscitiello: "Vi racconto com'è nata la trattativa Garnacho! Conte vuole solo lui"

Nel suo editoriale per il sito di Sportitalia, il giornalista ed esperto di mercato Michele Criscitiello ha raccontato i retroscena dell'anticipazione dell'interesse del Napoli per Garnacho del Manchester United: "Il mercato del Napoli lo comanda una sola persona: Antonio Conte. Non scopro l’acqua calda ma è giusto ricordarlo. Manna, Direttore giovane, è stato preso al fianco di Conte proprio per seguire le volontà dell’allenatore. Kvara se ne va ma 6 mesi dopo, per Antonio è una sconfitta. Lo aveva detto in pubblico e privato: Di Lorenzo e Kvara restano. Se una partita l’ha vinta, l’altra l’ha persa. Conte non voleva perderlo a gennaio ma ha capito che di fronte ha un muro e trattenere i calciatori senza voglia e senza stimoli è sempre controproducente. Lo ha ammesso in conferenza: questa è l’unica sconfitta di Conte da quando è arrivato sotto il Vesuvio. Ha indovinato tutte le sue mosse ma con Kvara ha perso anche lui, dopo i guai della gestione De Laurentiis.

Accettato l’addio dell’esterno georgiano, Conte ha subito fatto un solo nome a Manna: prendimi Garnacho, forte e giovane anche se ha bisogno di essere rimesso in riga. Follia pensare che Conte si sarebbe accontentato di Neres, per quanto forte e nonostante l’assenza di impegno nelle coppe. senza coppe. Un bel niente. Antonio vuole il meglio e non vuole lasciare nulla al caso per vincere questo scudetto a Napoli. Garnacho è un suo vecchio pallino. Gli piaceva da tempo e ora ha sferrato l’attacco perché lo United è pieno di debiti e deve fare cassa con qualche gioiellino anche se vendere non sempre equivale a svendere. Venerdi sera mi arriva una telefonata e mi dicono “domani Antonio confermerà l’addio di Kvara ma segui con attenzione il mercato di Premier”. Chiamo Longari e Letizia (i miei riferimenti in redazione) e faccio fare un’analisi. Tutti i calciatori sui 20 anni, valore 30 milioni di euro che potessero piacere a Conte. Richiamo sabato la mia fonte e mi conferma che poche ore prima Manna aveva avuto il secondo contatto diretto con gli agenti di Garnacho ma che il Napoli aveva già fatto un primo passaggio con lo United, tramite intermediari. 50 milioni. La richiesta. Troppi per il Napoli. Il nome di Garnacho mi viene confermato sabato alle 23 ma far uscire la notizia dopo il pareggio di Juventus e Milan sarebbe equivalso a farla perdere nella mischia. Domenica mattina ultima conferma all’indiscrezione, mi dicono di aspettare lunedì dopo la partita con il Verona ma sarebbe stato troppo tardi. Queste notizie possono restare in ghiaccio 12 ore, 24 ore non 36 o 48. Dall’Inghilterra arrivano conferme, da Napoli arrivano certezze nonostante il gioco delle parti. Conte vuole solo Garnacho. Ci sono, come è giusto che sia, i piani B e C ma Conte vuole solo il meglio soprattutto a stagione in corso. Esco con la notizia. Ore 10.30 di domenica mattina. Si infiamma tutto subito. Social, tv e sito. Italiani ma anche inglesi. I problemi ora sono di Manna che deve provare a chiudere. Il sogno sarebbe spendere non più di 35 milioni di euro ma, forse, bisognerà spingersi anche sopra i 40. Il mercato di gennaio più vivo di sempre. E a comandare sono sempre di più gli allenatori. I Direttori sportivi stanno sparendo e stanno crescendo i club manager".