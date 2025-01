Ultim'ora Bomba Sportitalia - Conte ha deciso: per il dopo-Kvara vuole Garnacho e nessun altro!

Dopo Hakim Ziyech, in uscita dal Galatasaray, spunta un altro nome per il dopo-Kvaratskhelia, ormai promesso sposo al Paris Saint-Germain, ed è un nome altisonante, per il presente e per il futuro: Alejandro Garnacho, esterno offensivo classe 2004 in forza al Manchester United.

A lanciare la bomba è Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, tramite il suo account X: "Conte ha deciso: per il dopo Kvara un solo nome: Antonio vuole Alejandro Garnacho, 2004 del Manchester United. Prezzo 50 milioni. Manna già al lavoro ma Conte ha indicato la strada".