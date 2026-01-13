Da Ambrosino a Vergara, in stand-by il mercato: il Napoli ha una priorità
Sono al momento in stand-by tutte le altre operazioni, come il trasferimento di Ambrosino al Venezia al momento sospeso. Hanno tante richieste anche Vergara e Marianucci ma, in questi giorni, il Napoli ha scelto di dare priorità alla questione attaccante. Sullo sfondo, oltre a Raspadori, anche Daniel Maldini dell’Atalanta e Raheem Sterling, fuori rosa con il Chelsea.
Idee, per ora. Sempre in avanti il Besiktas ha chiesto informazioni per Noa Lang mentre si è già andati oltre con il Fenerbahçe, altro club interessato al giocatore: colloquio con gli agenti. Sono giorni decisivi, questi, per sbloccare il mercato degli attaccanti. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina UfficialeMeret, nuovo infortunio! Trauma distorsivo alla spalla: la nota SSCNapoli di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
14 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Parma
In primo piano
Davide BarattoTuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
Pierpaolo MatroneUfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com