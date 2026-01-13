Da Ambrosino a Vergara, in stand-by il mercato: il Napoli ha una priorità

Sono al momento in stand-by tutte le altre operazioni, come il trasferimento di Ambrosino al Venezia al momento sospeso. Hanno tante richieste anche Vergara e Marianucci ma, in questi giorni, il Napoli ha scelto di dare priorità alla questione attaccante. Sullo sfondo, oltre a Raspadori, anche Daniel Maldini dell’Atalanta e Raheem Sterling, fuori rosa con il Chelsea.

Idee, per ora. Sempre in avanti il Besiktas ha chiesto informazioni per Noa Lang mentre si è già andati oltre con il Fenerbahçe, altro club interessato al giocatore: colloquio con gli agenti. Sono giorni decisivi, questi, per sbloccare il mercato degli attaccanti. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.