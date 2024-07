Da Bari: si stringe per il 2003 Veroli in sinergia con il Napoli

Sulle pagine del Quotidiano di Puglia tengono banco le trattative di mercato del Bari: "Il prossimo obiettivo è il difensore Veroli", titola la testata locale.

Ora la priorità è il difensore. Per il Bari in questo momento c’è nella testa della coppia Magalini-Di Cesare c’è la questione difensore: archiviato il portiere con l’arrivo di Radunovic da rifinire nella giornata di oggi, c’è da rinforzare il pacchetto offensivo. Questa settimana si proverà a chiudere anche per Davide Veroli con il difensore classe 2003 di proprietà del Cagliari che dovrebbe essere acquistato dal Napoli nell’affare che porta Gaetano in Sardegna. Per il momento c'è ancora distanza tra le parti ma l'obiettivo è quello di chiudere in questa settimana con le proprietà che si conoscono molto bene e hanno un ottimo rapporto. Veroli a sinistra e poi un altro braccetto di destra che faccia coppia con Pucino, queste sono le esigenze di mercato.